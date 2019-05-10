Diyarbakır Siirtliler Derneği'nden 2 bin kişilik iftar çadırı

Diyarbakır'da Siirtliler Derneği tarafından Ramazan ayı dolayısıyla 2 bin kişilik iftar çadırı açıldı.

Diyarbakır Siirtliler Derneği Başkanı Adnan Öktüren, geçen yıl Ramazan ayında bin 500 kişiye iftar verdi. Öktüren, yetersiz gördüğü sayıyı bu yıl 2 bine çıkardı. Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde Siirtliler Derneği tarafından kurulan iftar çadırında en çok ihtiyaç sahibi ailelere ve kimsesizlere önem verilirken, Başkan Öktüren de kendi elleri ile yemekleri dağıtımı gerçekleştirdi.

5 yıldır iftar çadırı kurduklarını kaydeden Diyarbakır Siirtliler Derneği Başkanı Adnan Öktüren, çadırları özellikle Diyarbakır'ın ekonomik anlamında düşük olan bölgelerde kurduklarını söyledi. Öktüren, "Bu semtteki insanların çoğu göçten buraya gelmiş, birçoğu da Sur olaylarından dolayı buraya intikal edenler. Bu insanlara sıcak bir aşı ulaştırmak için, bu çaba içerisinde olduk. Robin Hood'luk yapıyoruz, durumu iyi insanlardan alıp buradaki yoksul insanlara aracılık yapıyoruz. Kendi katkılarımız ve kendi emeklerimiz ile bu sıcak aşın onlara ulaşmasını sağlıyoruz. Önceki yıllarda 500, bin kişiye ulaşırken bu yıl 2 bin kişiye ulaştık. Ama görüyoruz ki 2 bin kişide yetmiyor, insanlarımızın birçoğu buradan yemek alamadan gidiyor. Bu hizmetin sağlanması için emeği geçen başta Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür ediyoruz. İnşallah Ramazan ayının 10'undan itibaren sayıyı 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.