Diyarbakır sinema sektörüne açılıyor

Diyarbakır'ın kültürel miras değerleri, hikayeleri, ritüelleri ve yaşanmışlıkları “Diyarbakır Sinema Buluşmalarında” tartışılıyor.

Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi tarafından düzenlenen “Diyarbakır Sinema Buluşmaları” etkinliğine ulusal ve yerel düzeyde pek çok yapımcı, yazar, yönetmen, oyuncu katılım sağladı. Açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu (DTSO) Mehmet Kaya, kenttin genç nüfusunun yüksek olduğunu söyledi. Kaya, “Ancak bu avantajın zamanla tehdide dönüşebileceği bir kent. Kentte ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı hızla artıyor. Gençlerin ekonomiye katılımını destekleyecek projeler üretiyoruz. Bunlardan ilki Sanayi Mektebi'ydi. Farklı alanlarda düzenli eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Eylül ayında hizmete açacağımız Gastro İnovasyon Merkezi'nde yöresel ürünler ve lezzetler ile bu alandaki eğitimlere odaklanacağız. Girişimci Destek Merkezimiz ise, gençlerin yenilikçi girişimlerini destekleyen bir merkez. Kentin kültürel miras değerleri, hikayeleri düşünüldüğünde bu kaynaktan ilham alan kültürel çalışmaların gelişmesi mümkün. Sinema sektörü bu alanlardan biri ve yerelde de bu alandaki girişimlerin, inisiyatiflerin sayısı oldukça fazla. Bu nedenle ulusal ve yerel düzeyde yapımcı, yazar, yönetmen ve oyuncuları bir araya getirmek istedik” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Bir Film Üretim Merkezi Olarak Diyarbakır” ve “Diyarbakır'ın Hikayeleri, Kültürel Değerleri Sinema Sektörüne İlham Kaynağı Olabilir mi?” konulu iki söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşilerden sonra etkinlik çalıştay programı ile devam etti.