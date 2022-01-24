İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır-Siverek yolunda mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi

Diyarbakır-Siverek kara yolunun 30’uncu kilometresinde iki otobüste mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Diyarbakır-Siverek kara yolunun 30'uncu kilometresinde iki otobüste mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.


Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siverek yolu 30'uncu kilometresinde iki yolcu otobüsünde mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şartlar normale dönene kadar misafir edeceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Canla başla çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” denildi.

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