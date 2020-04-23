Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığınca 31 il de 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, araç trafiğinin yoğun olduğu Şanlıurfa yolu, her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Gazi ve İnönü caddeleri ile ofis semti boş kaldı.

Kısıtlamadan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, fırınlar, market ve ara sokaklardaki bakkallar gibi istisnai kişiler ve yerler muaf tutulurken, işe gitmek isteyenlerin sokakta olduğu görüldü.