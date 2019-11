Diyarbakır sokakları dizi setlerine dönüştü

Bir grup gencin toplanarak çekmeye başladığı ‘Beni Bul' dizisi ile kentin tarihi ve kültürel güzelliklerinin ekrana taşınması hedefleniyor.

Bölgede terörün kökünün kazınmasının ardından Diyarbakır'da da kültürel gelişmeler hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu kapsamda toplanan bir grup genç, Diyarbakır sokaklarını film setlerine dönüştürdü. Diyarbakırlı gençler tarafından hazırlanan set, kültür ve tarihi ön plana alarak Diyarbakır'ın tanıtımı için çalışma başlattı. Bir kadının geçmişiyle hesaplaşıp intikamını almasını konu edinecek drama ve polisiye tarzındaki dizi için hazırlanan ekip, üç ay süren provalarını tamamladı. Gençlerin, 3 bölüm çekilen dizinin yayınlanması için ulusal kanallar ile görüştüğü öğrenildi.

Sinema ile uğraşan gençler bir araya geldi

Beni Bul dizisinin yönetmenliğini üstelenen Yaşar Irmak, amaçlarının Diyarbakır'da sinema ile uğraşan insanları bir araya getirip güzel bir iş yapmak olduğunu söyledi. Irmak, “Dicle Üniversitesi güzel sanatlar bölümü mezunuyum, ama sinemaya olan ilgimden dolayı hiçbir zaman memurluk yapmadım. 10 yıldır bu sektörün içindeyiz, güzel bir proje ile giriş yapmak istedik. Biz çok iyi bir yazar arkadaşla çalışıyoruz, yazarımız bilinene bir insan ama, ismini vermek istemiyor. Güzel bir proje ile bize geldi, bizde yapımcımız ile bir araya geldik ve ne yapabiliriz noktasında toplandık ve bu diziye başladık. Biz burada yaşıyoruz, burada birçok yetenekli insan var ama onlara bu alan oluşturulmuyor. Bu sektör Diyarbakır veya Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde fazla gelişkin değil. Bizim asıl amacımız burada sinema ile uğraşan, insanları bir araya getirip güzel bir iş yapmak. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz, sağlam bir hikayemiz var. Teknik ekipmanlarımızı ve ekibimizi güçlendirdikçe, işimiz çok çok daha iyi olacak. İlk bölümü izleyen birçok insan mantık hatası olduğunu söyleyecek, aslında onlar mantık hatası değil bilinçli yapılan eksiklikler her bölümde tamamlıyoruz” dedi.

“Suriçi doğal bir platform, buralar her bir projeye açık”

Beni Bul dizisinin yapımcılığını üstelenen Feyzi Baran ise bölgenin doğal bir platform olduğunu dile getirerek birçok projeye açık olduğunu söyledi. Baran, “Bölge ve Suriçi doğal bir platform ve buralar her bir projeye açık. Bir şekilde buranın kaderi değişmesi gerekiyor, bunlara yönelikte kendi çapımızda değişik yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. ‘Beni Bul' dizisi de bunlardan biri. Neden böyle bir şeye giriştik, çünkü ‘Beni Bul' dizisinde 100'e yakın arkadaşımız set arkası ve set önü olmak üzere devasa bir kitle yer alacak. Yani 100 kişinin evine ekmek gidecek, bir yandan da burada kendilerini yetiştirecekler. Diyarbakır'da bir film sektörü oluşturmaya çalışıyoruz, çok uzun yıllardır burada setler kurulmuyor. Bu durum bizi üzen bir şeydi, biz bu algıyı yıktık. Batıda bir film çektiğimiz zaman her şey bir maliyet ama burada buranın halkı o maliyetleri hafifletiyor. O kadar misafirperver ki, pek fazla herhangi bir maliyetle karşılaşmıyorsunuz. Her türlü imkanlarını bize kullandırtmaları bizi şaşırttı, bazı yerlerde 3 gün misafir ediliyoruz. Dizi tamamen kendi imkanlarımız ile finans ediliyor, yüklü bir kredi çekip te bu diziyi yaptık. 3'üncü bölümdeyiz ben ve yönetmen arkadaşımız baya borca battık, şuanda Türkiye'nin en çok izlenen ulusal bir kanallarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Muhtemelen olacak, 10 bölüm sürecek buda birinci sezon anlamına geliyor, 2'inci sezon ise bulacağımız maddi desteğe bağlı, maddi destek bulamasak da kesmek zorunda kalacağız. Filmi tamamen Sur ilçesinde geçmesini istiyoruz, buradaki kültürel alanı ve tarihi bir şekilde tanınsın” diye konuştu.

“Yıllar sonra Diyarbakır'da set kuruldu”

Beni Bul dizisinin başrolünü üstlenen Nurşin Gezer ise Diyarbakır'da yıllar sonra set kurulmasının heyecanının yaşadığını ifade ederek, bunun Diyarbakır için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Gezer, “Diyarbakır'da Beni Bul dizisinden önce çok az çekimler olmuştu, uzun zaman sonrasına Beni Bul dizisi için set kuruldu. Zor şartlara rağmen dizimize devam ediyoruz, yönetmenimiz ve yapımcımız olmasaydı bu dizi bu kadar ilerlemeyecekti. Öncelikle kendi şehrim adına bu dizi olması çok iyi, set olarak kendi imkanlarımıza rağmen halada devam ediyoruz. Destek bekliyoruz, hayırlısı diyoruz” şeklinde konuştu.

“Destek gelirse, dizinin devamı da gelir”

Oyuncu Ömer Kızıl da kendi imkanlarıyla çektikleri dizinin devamının gelmesi için destek beklediklerini söyledi. Kızıl, “Setteyiz, arkadaşlarla beraber zor şartlarda çekiyoruz, çünkü herkesin kendi elinde geldiği kadar imkanlar dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde çektiklerimizle kültürel anlamda çok iyi bir şeyler yaptığımızı düşünüyor ve insanlarında olumlu baktıklarını hissediyorum gelen tepkilerden, umarım güzel bir şeyler çıkacağımızdan eminim. Yerel iş adamlarından, valilikten ve belediyeden desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dizi oyuncularından Kadir Tun ise seti sinema okulu olarak gördüğünü Diyarbakır'da sinema adına eğitim alamadıklarını ifade ederek sinema dalında Diyarbakır'a kazanım sağlanmasını istediğini belirtti. Tun, “Biz burayı sinema okulu olarak görüyoruz, Diyarbakır'da sinema okulu olmadığı için hem eğitimimizi alıyor hem de canlandırıyoruz. Eğer burada bir sinema okulu açılırsa Diyarbakır için daha iyi noktalara geleceğimize inanıyoruz” dedi.