"Diyarbakır sokakları huzur veriyor"

Melik Ahmet, Cevat Paşa ve Peyas Mahallerinde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Diyarbakır'ımızın sokakları huzur veriyor" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur ve Kayapınar ilçelerinde vatandaşları ziyaret etti. Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesinde bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, talepleri ve görüşleri dinledi. Vatandaşlarla Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Atilla, projeleri oluştururken hemşehrilerinin görüşüne başvurduklarını söyledi.

Başkan Atilla daha sonra Melik Ahmet Caddesi'nde vatandaşları ziyaret etti. Sokakta karşılaştıkları vatandaşlarla selamlaşan Başkan Atilla Büyükşehir Belediyesi'nden beklentileri sordu. Başkan Atilla, Çelik ailesini de evinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Daha sonra Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ne geçen Başkan Atilla bir kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Peyas Mahallesi'nde Arpa ailesinin evine misafir olan Başkan Atilla, ailenin sorunlarını dinledi. Diyarbakır'ın her köşesinde refahın arttığına dikkat çeken Başkan Atilla, "Diyarbakır'ımızın sokakları huzur veriyor. Bu sokaklarda gece ve gündüz hemşehrilerimizle beraber olmak, bize mutluluk veriyor. Her kesimin görüşünü dinliyoruz, halk odaklı belediyecilik yapıyoruz. Sokak sokak, ev ev dolaşarak hemşehrilerimizi dinliyoruz. Tek isteğimiz, hemşehrilerimizin hayır duasını almaktır" dedi.