İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır sokaklarında 'kestane kebap' tezgahlardaki yerini aldı

Diyarbakır’da soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu.

Diyarbakır'da soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu.


Soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte Diyarbakır sokaklarını kestane kokusu sarmaya başladı. Tezgahı yeni açtığını söyleyen 51 yaşındaki Şevki Aygün, satışların yavaş yavaş başladığını söyledi. Aygün, "Uzun yıllardır sokaklarda açtığım tezgahta kestane satıyorum. Satışlarımız yavaş yavaş artmaya başladı. Fiyatlar biraz pahalı, vatandaşlar gram gram ancak alabiliyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.