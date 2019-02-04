Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nin ikinci yarısının üçüncü maçında kendi evinde Hançepekspor'u ağırlayan Pasur Belediyespor, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Pasur Belediyespor kendi seyircisinin önünde oynadığı karşılaşmada rakibine karşı baskılı bir oyun oynadı. Pasur Belediyespor karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstünlükle kapattı. Pasur Belediyespor ikinci yarıda da bulduğu 1 golle rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Pasur Belediyespor'un gollerini Uğur Akdeniz, Şeyhmus Zenginve Murat Güngör kaydetti.

Karşılaşmayı tribünde izleyen Pasur Belediyespor Başkanı Cihan Sari, ilçe halkının maça yoğun ilgi gösterdiğini ve takımlarını maçın bitimine kadar destekledikleri için mutlu olduklarını söyledi. Sari, "Kendi sahamızda oynadığımız maçta rakibimize karşı 3-0'lık net bir skorla galip gelmemiz bizleri çok mutlu etti. Güzel futboluyla bu galibiyeti 3 golle taçlandıran takımızın tüm futbolcularını ve teknik heyetini kutluyorum. Desteklerini esirgemeyen seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Diyarbakır Süper Amatör Lig'in 16. haftasında Hançepekspor‘u 3-0 mağlup eden Pasur Belediyespor puanını 26'e yükselterek 7. sıraya yerleşti ve liderle arasındaki puan farkı 9'a indirdi.