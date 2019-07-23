İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır Sur Gençlik Merkezine büyük ödül

Diyarbakır Sur Gençlik Merkezi, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, ayın gençlik merkezi seçildi.


Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Ankara'da gerçekleşen ödül törenine katıldı. Sur Gençlik Merkezi yetkililerinin de hazır bulunduğu törende Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, ödülü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nun elinden aldı. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, alınan ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, “Gençlik Merkezi Müdürümüz Mustafa Ecer'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için. Aldığımız ödül Diyarbakırımıza hayırlı olsun” dedi.


Demir, kendileri ağırlayan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'na da ayrıca teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.