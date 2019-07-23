Diyarbakır Sur Gençlik Merkezine büyük ödül

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Ankara'da gerçekleşen ödül törenine katıldı. Sur Gençlik Merkezi yetkililerinin de hazır bulunduğu törende Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, ödülü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nun elinden aldı. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, alınan ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, “Gençlik Merkezi Müdürümüz Mustafa Ecer'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için. Aldığımız ödül Diyarbakırımıza hayırlı olsun” dedi.

Demir, kendileri ağırlayan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'na da ayrıca teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.