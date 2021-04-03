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Diyarbakır Surlarında diriliş devam ediyor

Tarihi Diyarbakır Surlarındaki diriliş tüm hızıyla sürüyor.


Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından kadim şehrin en önemli yapılarından olan tarihi Surların dört bir yanında başlatılan restorasyon çalışmaları ara vermeden devam ediyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Diyarbakır Surlarında bulunan Mardin Kapı da devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında yenilendi.



Yenilenen Mardin Kapıda inceleme


Aslına uygun olarak yenilenen ve surlardaki yerine monte edilen kapıyı yerinde inceleyen Vali Karaloğlu yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkür ederken şehrin tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Karaloğlu, 5 kilometre uzunluğundaki surların dışarıya açılan 4 ana kapısından birisi olan Mardin Kapıda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Keçi Burcunun etrafında sürdürülen peyzaj çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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