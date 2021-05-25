Diyarbakır Surlarındaki restorasyon çalışmaları yüzde 25'i kapsayacak şekilde genişledi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi'ni gelecek nesillere taşımak amacıyla geçen yıl 'Surlar'da Diriliş Başlıyor' mottosuyla gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 10 Ağustos'ta en görkemli burçlar olan Ulu Beden, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının bulunduğu 6 burçta restorasyon çalışması başlattı.6 burcun restorasyon projeleri ile birlikte Ben u Sen Mahallesi'nde onarımı yapılan burçlara bitişik ve burçların siluetini olumsuz etkileyen toplamda 300'e yakın bağımsız yapı 15 milyon lirayı aşan bedel ile kamulaştırıldı. Yapılan kamulaştırmayla Sur'ların dış kısmında koruma bandında 25 bin metrekarelik alan açığa çıkarıldı ve böylelikle en nadide burçların ihtişamı ortaya çıkarıldı. Ardından bu yılın Ocak ayında 11'i İçkale ve 2'si dış kale burcu olmak üzere 13 burçta, Amida Höyük'ün çevresindeki istinat duvarı ile 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesinin de yer aldığı restorasyon çalışmaları hayata geçirildi. Mayıs ayında gerçekleştirilen üçüncü etap ihale ile Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 nolu burçları restorasyon çalışmalarına dahil edildi. Üçüncü etabın ihalesiyle Diyarbakır Kalesi'nin ayakta duran 98 burcun 24'ü restorasyon çalışması kapsamına alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 'Surlar'da Diriliş Başlıyor' mottosuyla gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla tüm hızıyla devam edecek.

"Gayretler birleşince işler oluyor"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte başta Sur'lar olmak üzere, tarihi mekanlar, camiler, hanlar ve hamamlar çok sayıda eserin bulunduğunu söyledi. Surlar'da yürütülen çalışmalara başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlıkları ile Diyarbakır milletvekillerinin ciddi desteklerinin olduğunun altını çizen Karaloğlu, "Bu gayretler birleşince işler oluyor. Şu anda 2 grup ihalemiz devam ediyor. Biri İçkale diğeri de Yedikardeş Burcu'ndan Urfakapı'ya kadar olan bölümde çalışmalarımız var. Şimdi üçüncü ihalemizi yaptık. Surlar'da daha çok işimiz var' diye konuştu.