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Diyarbakır takımlarının hafta içi mesaisi

Misli.

com 2. Ligde 9. hafta maçları çarşamba, 3. Ligde de 8. hafta karşılaşmaları perşembe günü oynanacak.


com 2. Lig Beyaz Grupta ilk 8 haftada topladığı 12 puanla 9. sırada yer alan Amedspor, 9. hafta karşılaşmada zorlu bir mücadeleye çıkacak. Rakip, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdıran lider Manisa Futbol Kulübü. Diyarbakır Stadında saat 13.00'da başlayacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemi Burak Taşkınsoy yönetecek. Sakat ve cezalı futbolcunun bulunmadığı Amedspor, bu sezon kendi sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 9 puan topladı.



Diyarbekirspor'un rakibi Ankara'dan


com 3. Lig 1. Grupta 7 maçta 6 galibiyet ve 1 yenilgi alarak topladığı 18 puanla zirvede yer alan Diyarbekirspor, 12 puanla 5. sırada bulunan Çankaya Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon sahasındaki 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Diyarbekirspor, tek yenilgisini ikinci sıradaki Bucaspor 1928'den aldı. Perşembe günü Diyarbakır Stadında saat 13.00'da başlayacak karşılaşmayı Amasya bölgesi hakemi Bilal Köseoğlu yönetecek.

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