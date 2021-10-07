Diyarbakır takımlarının hüzün gecesi

Lig'de mücadele eden Diyarbakır takımları 6. haftayı çifte kayıpla kapattı.

Son dakika golüyle deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilen Amedspor liderliği kaybetti. Penaltı golüyle evinde Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 kaybeden Diyarbekirspor 6. maçında 4. yenilgisini aldı. Diyarbakır temsilcileri , üzücü bir gece yaşadı. Fikstür gereği hafta içi oynanan maçlarda puan alamayarak kenti üzdü. 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta liderliğe yükselen Amedspor'un hevesi Bursa deplasmanında kursağında kaldı. 0-0 biten maçın ikinci yarısında 1-0 öne geçen Amedspor, uzatma dakikalarında önce sevindi, sonra üzüldü. 90+5'te Çağatay Yılmaz ile 1-1'i yakalayan Amedspor, 90+8'de kalesinde gördüğü golle yıkıldı.

Diyarbekirspor'da çöküş sürüyor

Bir diğer hüsranı ise 2. Lig Kırmızı Grup'ta kötü bir sezon geçiren Diyarbekirspor yaşadı. İkinci yarıda penaltıdan yediği golle sahadan 1-0 yenik ayrılan Diyarbekirspor, 4 puanda kaldı. 10 Ekim Pazar günü Amedspor-Şanlıurfaspor ve İnegölspor-Diyarbekirspor karşılaşmaları oynanacak.