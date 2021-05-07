Diyarbakır tam kapanmada hayalet kente dönüştü

00'da başlayan 17 günlük tam kapanmanın 8'inci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri denetimlerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibarıyla başlamıştı. Tam kapanmanın 8'inci gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların kısıtlamadan muaf olanlar dışında boş kaldığı görüldü. Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarında trafiğe çıkan vatandaşları denetleyerek, kısıtlamayı delenlere ceza kesti.