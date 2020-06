Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarından kan bağışı kampanyasına destek

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri, Kızılay'ın kan bağış kampanyasına destek verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kampüsünde açılan stantta çalışanlar kan bağışında bulundu. Korona virüs tedbirlerine uygun yapılan kampanyada konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Kızılay Güneydoğu Anadolu Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz'ın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyasına katıldıklarını söyledi. Atalar, "Korona virüs sürecinde her zaman kan bağışına ihtiyaç duyulan bu ortamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanları olarak kan bağışına destek verdik. Pandemi sürecinden her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç var. Hastalarımızın şifa bulması için biz bu duyarlılığı gösterip Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanları olarak kan bağışı yapmak için kan bağışı standında bulunuyoruz. Hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz. Biz vatandaşlık görevimizi yerine getirerek bir nebze de olsa insanların yardımına koşmayı amaçladık. İnşallah gayretlerimiz sonuç verir. Bir can çok önemlidir, bu nedenle herkesin insanlık görevini yapmasını bekliyoruz ve bütün insanları kan bağışına çağırıyoruz. Buradan GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli'ye de sesleniyorum, bizler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanları olarak kan bağışına kanlarımızı vererek destek olduk. Sizler de kan bağışı yapmaya var mısınız" dedi.

Kızılay Güneydoğu Anadolu Kan Merkezi Bölge Müdürlüğü adına Koordinatör Mehmet Müjde, Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz'ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına verdikleri destekten dolayı Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çalışanlara teşekkür etti.