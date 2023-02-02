Diyarbakır tarımı çığır açtı: 813 tane tesis kuruldu, 452 milyon TL karşılıksız hibe aktarıldı

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta birçok ürünün ilk 5 sırasında yer alan, önemli yatırımlara imza atarak sürdürülebilir tarım ve hayvancılık projeleri çerçevesinde 2006 yılından bu yana 813 tesis kuruldu, 452 milyon TL karşılıksız hibe verildi.

Bunun yanı sıra sulama sisteminde 2 bin 128 çiftçiye 300 bin dekar alanı sulanması için yüzde 50 hibe verilirken hayvancılıkta Türkiye'nin ilk Besi OSB'si de kurulduğunu söyleyen Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, destekleme projelerinin devam ettiğini kaydetti.

Çiftçinin ürettiği ürünleri daha yüksek fiyat etmesini sağlayacak kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme çerçevesinde tesisler kurdurduklarını ifade eden Atalar, "Bu güne kadar tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumumuzla beraber 813 tane tesisi kurdurduk; 452 milyon TL karşılıksız hibe aktardık 2006 yılından bu yana. Bu sayede çiftçinin üretmiş olduğu hem nebati hem de hayvansal ürünleri yerlerinde işleyecek, paketleyecek ve piyasaya satış haline getirecek tesisleri kurduruyoruz" dedi.

Yüzde 50'sini nakit olarak kendilerinin karşıladığını belirten Atalar, "Bu tesisler sayesinde kendi bulunduğu yerlerde ürünleri değerleniyor, istihdamları sağlamış oluyor, daha fazla gelir elde eden çiftçide bu konuda daha gayretli ve sürdürülebilir devamlılık sağlıyor” diye konuştu.

“2 bin 128 çiftçiye basınçlı sulama desteği”

Basınçlı sulama sistemleri ile ilgili bilgi veren Atalar, 2007 yılından bu yana 2 bin 128 çiftçiye yüzde 50 hibeyle 300 bin dekar alanı basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduklarını hatırlattı. Atalar, “Bu yıl yeni bir etap açıkladık, şubat ayı sonuna kadar başvuruları alıyoruz. Müracaat eden çiftçilerimize kullandıkları malzemeleri yüzde 50'sini karşılıksız hibeyle biz destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin ilk Besi OSB'si kuruldu, yüzde 50'den başlayan hibe verildi”

Hayvancılıkla ilgili küçük üreticiler tesis yapmak isterlerse yüzde 50 hibe sağladığı bilgisini veren Atalar, 50 baştan büyük olanlara yüzde 65'e kadar giden hem tarım kırsal alanı destekleme kurumu hem de kendileri tarafından desteklendiğini söyledi.

“Yine Besi OSB'nin alt yapısını oluşturduk, Türkiye'de ilk kurulan OSB" diyen Atalar, "Şu anda 66 tane hayvancılık tesisi modern 250 başlık olarak kuruldu. Ciddi bir üretime geçildi, bunun yanı sıra bütün damızlık vasfı taşıyan hayvanları almak isteyen üreticilere canlı hayvanda da yüzde 50 hibeyi karşılıyoruz. Küçük baş hayvan yetiştiricilerine hayvan başına büyük başta ise doğuran buzağı başına destek ödemeleri gerçekleştiriyoruz. Yem bitkileri ekerlerse 3 yıl boyunca dekar başına destekliyoruz. Hem hayvancılığı hem de nebati üretimi canlandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda gayretlerimiz sonuçlarını veriyor ve Türkiye'de önemli tarım potansiyelini gittikçe artırıyoruz” ifadelerine yer verdi.