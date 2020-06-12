Diyarbakır Ticaret Borsasında korona virüs alarmı

Son günlerde artan korona virüs vakaları, Diyarbakır Ticaret Borsasına da sıçradı. 2 yönetim kurulu üyesi ve 2 personelde çıkan korona virüs vakası üzerine Başkan Engin Yeşil, açıklamada bulundu. Başkan Yeşil, tüm dünyada olduğu gibi ülke olarak da korona virüs salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü durum karşısında Diyarbakır Ticaret Borsasının gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Bilim Kurulu tarafından alınan tüm tedbirleri uyguladığını söyledi. Alınan bu tedbirlerin yanı sıra Borsa hizmet binasında aralıksız bir şekilde dezenfekte çalışmalarının, personel ve misafirlere ateş ölçümü ve maske kullanımının sağlanıldığını belirten Başkan Yeşil, “Yaşanan bu süreç içerisinde Borsamız çalışmaları sosyal mesafe kuralları uygulanarak devam etmiş ve olumsuz bir vaka yaşanmamıştır. Yönetim kurulu üyesi arkadaşımız toplantıya gelmeden önce kendini rahatsız hissediyor ve bunun üzerine özel bir hastaneye gidiyor. Özel hastanede kendisinin bir şeyinin olmadığı söyleniyor. Bunun üzerine arkadaşımızda borsamızda çarşamba günü mesafeli bir şekilde gerçekleştirilen yönetim toplantısına katılım sağlıyor. Hafta sonu da arkadaşımız durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılıyor. Hafta sonu kendisini telefonla aradığımda test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Bunun üzerine başta kendim olmak üzere toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm çalışanlarımıza gerekli tahlilleri yaptırdık. Yapılan tahliller sonucunda bu arkadaşımızın dışında idari katta görevli 1 personel ve 2 yönetim kurulu üyemizin de test sonuçlarının pozitif olduğunu tespit ettik. Ben ve diğer tüm personelimizin sonuçlarında negatif çıktı” dedi.

Yaşanan bu durum karşısında tüm Borsa hizmet binasında dezenfekte çalışmalarının sıklaştırıldığını kaydeden Başkan Yeşil, "Birim işleri aksamayacak şekilde, çalışan personel sayısı asgari seviyeye indirilmiştir. Üye ve vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerin aksamaması içinde hizmet binamızda idari kat dışında kalan katlarda dönüşümlü olarak 3 arkadaşımızı gelen vatandaşlarımıza yönelik korona virüs tedbirleri alınarak tescil işlemlerini sürdürmekteyiz. Ben özellikle vatandaşlarımıza bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Çok kısa süren bir toplantıda 4 vakanın yaşanmasının bu hastalığın ne kadar bulaşıcı olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini de belirtmek istiyorum" diye konuştu.