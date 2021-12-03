Diyarbakır Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 15'incisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresinde yerini alırken, fuarda konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Şehrimizin değerlerini İzmir'de bütün ülkeye bütün sektöre tanıtılacak” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2- 4 Aralık arasında Fuarizmir'de düzenlenen 15'inci Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresinde stant açtı. Vali Münir Karaloğu, etkinliğin açılış töreninin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile fuardaki stantları ziyaret etti, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı Diyarbakır standında ağırladı. Dünya turizm trendlerini buluşturan ve 58 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerin katıldığı fuarda, ziyaretçiler standı ziyaret ederek Diyarbakır'ı yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı kent tanıtım materyalleri verilirken, Diyarbakır Burma Kadayıfı, örgü peyniri, organik badem, pestil, kuru incir, çörek ve yöreye özgü, kül ile haşlanmış karpuz çekirdeği ikram edildi.

“Yeniden Diyarbakır'ı keşfetme zamanı”

Vali Karaloğlu yaptığı açıklamada, kültür ve inanç turizminde Diyarbakır'ın hak ettiği payı almasını hedeflediklerini söyledi. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in insanlığın anavatanı dünyanın ve Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu ve Mezopotamya'nın altın üçgeni olarak tabir ettikleri bölgede çok sayıda kültürel varlık ve tarihsel miras olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “İnsanlığın anavatanı olan bu bölgeyi hak ettiği şekilde bu ve benzeri etkinliklerde tanıtabilirsek turizmden almış olduğumuz payı büyütebiliriz. Diyarbakır'dan, sektörden arkadaşlarımızla İzmir'deyiz. 3 gün boyunca şehrimizi, şehrimizin değerlerini İzmir'de bütün ülkeye bütün sektöre tanıtarak Diyarbakır'daki turizm pastamızı büyütmek istiyoruz. Diyarbakır uzunca bir süre değerleri, güzellikleri örtülen perdelenen bir şehir ama son 6 yıldır şehrimizin, bölgemizin yakalamış olduğu huzurla artık Diyarbakır örtülen bu değerlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Yeniden Diyarbakır'ı keşfetme zamanı olduğunu söylüyoruz” diye konuştu.