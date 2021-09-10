Diyarbakır turist akınına uğramaya devam ediyor

Her yıl çok sayıda turist çeken Diyarbakır, yaz tatili sezonunun bitmesine rağmen turist akınına uğramaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde binlerce yıllık tarihi mekanlar turistlerin uğrak noktası oldu. Kafileler halinde Güneydoğu turuna çıkan, yerli ve yabancı turistler Diyarbakır'a büyük ilgi gösterdi. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, Hasan Paşa Hanı ve müzeler yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında. Tur kafilesiyle gelen turistlerden Erdinç Doğan, Diyarbakır'a ilk defa geldiğini söyledi. Doğan, ”İstanbul'dan geliyorum. Diyarbakır'a dün geldim. On Gözlü Köprü, Ulu Cami, Arkeoloji Müzesi ve Dört Ayaklı Minareyi gezdim, çok beğendim. Diyarbakır'ın yöresel yemeklerini yedim çok memnun kaldım. Diyarbakır'a ilk defa geliyorum keşke daha önce gelseydim" dedi.

“Beklediğimden çok daha güzel bir şehir”

Diyarbakır'a ilk defa geldiğini dile getiren Doğan ''Beklediğimden daha güzeldi. Bir daha ki gelişimde daha fazla gezmeye çalışacağım. İstanbul'a gittiğimde arkadaşlarıma buradaki insanların sıcakkanlı, misafirperver olduklarını ve muhteşem güzelliklerin olduğunu anlatacağım'' şeklinde konuştu.