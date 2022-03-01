Diyarbakır Ulu Beden Burcu ışıl ışıl

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Sur'larda Diriliş Başlıyor” mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında Ulu Beden Burcu'nun iç kısım aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surlarında başlattığı restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Diyarbakır'ın en görkemli, anıtsal ve üzerinde kitabelerin bulunduğu burçlarda 10 Ağustos 2020'de başlatılan 1. Etap restorasyon çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamlandı.

Ulu Beden Burcunda, teras ve seğirdim bölümlerinde biriken toprak temizlenerek zemine ulaşılan çalışmalarda, burç zeminine düşen surlara ait taşlar yerlerine monte edilerek orijinalliğinin korunması sağlandı.

Burç ışıklandırma ile göz kamaştırdı

Daha önce restorasyonu tamamlanarak iç aydınlatması yapılan Yedi Kardeş ve Nur burcunun ardından Ulu Beden (Evli Beden) burcunun da iç kısımları aydınlatıldı. Ulu Beden Burcu'nun içini en iyi şekilde göstermek için aydınlatmada hassas bir şekilde çalışan ekipler, yapının özgünlüğüne zarar vermeden, özgün renk ve dokusunu yansıtacak gün ışığı aydınlatma tonunu kullandı. Kablolar ve elektrik tesisatının yapıya zarar vermemesi için özel tekniklerle döşeme işleminin gerçekleştirilmesiyle aydınlatılan burç, görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

Ulu Beden Burcu

Silindirik bir plana sahip Ulu Beden Burcu, şehri çevreleyen surların güneybatısında yer almaktadır. Evli Beden olarak da bilinen burç, Artuklu Hükümdarı Melik Salih adına 1208 yılında Mimar Caferoğlu İbrahim tarafından yapıldığı kitabesinde geçmektedir. Burcun üzerinde, hakimiyetin simgesi olan çift başlı kartal; süper gücü simgeleyen kanatlı aslan; burcu tepeden tırnağa saran kitabeler; mukarnas süslemeleri yer almaktadır.