Diyarbakır üzerine söyleşi, şiir ve müzik konseri etkinliği yapıldı

Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKSAM) ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın işbirliği ile Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde “Diyarbakır Üzerine Söyleşi, Şiir ve Müzik Dinletisi” başlıklı etkinlik düzenlendi.

Program, Düksam Müdürü Prof. Dr. Şengül Kocaman'ın açılış konuşmasından sonra, moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Aysel Yılmaz'ın yaptığı, konuşmacı olarak Dr. Öğretim Üyesi Münir Erten'in katıldığı söyleşi ile devam etti.

Söyleşide Diyarbakır'ın yerel ağzıyla söylenen deyimler, maniler, kelimler ele alındı. Diyarbakır üzerine şiirler, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kürt Dili Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Şerif Azarkan, Diyarbakır Şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Filiz Modalı ve Sıcak Yürekler Derneği Kurucusu Fadile Gül Demirok tarafından seslendirildi.

Program, Büyükşehir Belediyesi Sanatçısı Songül Kale tarafından seslendirilen Diyarbakır türküleriyle son buldu.