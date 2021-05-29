Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Çocuk Akademisi'nin açılışını yaptı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Çocuk Akademisi'nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Vali Karaloğlu, “Biz Diyarbakır'da yaşayan herkesi önemsemeye, birinci sınıf vatandaş olarak hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, SümerPark Ortak Yaşam Alanı'nda 4-7 yaş arasındaki çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ebru, akıl ve zeka oyunları atölyeleri ile hobi bahçesini barındıran 'Çocuk Akademisi' kuruldu. Şehit, gazi, yetim ve dezavantajlı çocuklara öncelik tanınacağı akademide, atölyelerde kullanılan tüm malzemeler ücretsiz verilecek. Engeli bulunan çocuklara ücretsiz servis imkanı sağlanacak. Açılışta Karaloğlu'na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan ve daire başkanları eşlik etti. Vali Karaloğlu, akademinin açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra sosyal belediyecilik alanında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kentte yaşayan 1 milyon 782 bin vatandaşa bir şekilde ulaşmak istediklerini belirten Karaloğlu, bunun için kentteki tüm kamu kurumlarının çok ciddi iş birlikleri kurduğunu ifade etti. Karaloğlu, “Büyükşehir Belediyemizin ilgili daire başkanlıklarıyla kamu kurumlarını sanki tek bir kurummuş gibi çalıştırarak bu hizmetleri sadece merkezde değil 17 ilçemizin tamamında yaygınlaştırmak istiyoruz. Diyarbakır önümüzdeki yıl bu çalışmaları yakından görecek ve hissedecek. Bilgi evlerimizle, Akademi Liselerimizle, mezuna kalmış kız çocuklarımıza açtığımız yurtlarımızla, engellilerimize ve bu komplekste çocuklarımızla ilgili yapmış olduğumuz hizmetlerle, vatandaşlarımız Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin sosyal belediyecilikle ilgili çok önemli farklarını görmüş olacaklar" dedi.

“Elleri öpülesi annelere bir imkan sağlayacağız”

Büyükşehir Belediyesinin engelli çocuğu olan anneler için iki Mola Evi yaptırdığını anımsatan Karaloğlu, “Öyle anneler var ki engelli çocuğunu bırakacağı yeri olmadığı için yıllarca evinin dışına çıkamıyor. İşte şimdi bu elleri öpülesi annelere bir imkan sağlayacağız. Mola evi dediğimiz yerlere, anneler engelli çocuğunu bırakarak kendi ihtiyaçlarını giderecek ve tekrar gelip çocuğunu alıp evine dönebilecek. Mola Evlerimiz annelere bir nefes aldıracak. Diyarbakır'da ilk defa bu hizmetimizden faydalanacak. Şu anda biri Şehitlik bölgesinde biri de Kayapınar ilçemizde olmak üzere iki mola evimizin inşaatı devam etmekte tamamlandığında onlarında açılışını inşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Bu atölyelerde önceliğimiz yetimler, şehit çocukları”

Açılışı gerçekleştirilen Çocuk Akademisinin hayırlı olması temennisinde bulunan Karaloğlu, “Biz Diyarbakır'da yaşayan herkesi önemsemeye, birinci sınıf vatandaş olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Elbette bu atölyelerde önceliğimiz yetimler, şehit çocukları ama bütün Diyarbakırlı çocuklar bu atölyelerden istifade edecekler” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, çocuklarla birlikte Çocuk Akademisi'nin açılış kurdelesini kesti. Kurdela kesiminin ardından çocuklarla oyun oynadı.