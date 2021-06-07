Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni bulvar ve bağlantı yollarını inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin, kentte trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattığı 2 yeni bulvar ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.

Vali Karaloğlu'na denetimlerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan ile daire başkanları eşlik etti. Alanda yürütülen çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili personelden bilgi alan Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada “Elazığ Bulvarı'nı Şanlıurfa Bulvarı'na bağlayan 50 metrelik, Selahattin Eyubi Bulvarı'ndan ayrılıp çevre yoluna bağlanan 30 metrelik yeni bulvarlarımız hayırlı olsun” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 1 ay önce altyapı çalışmalarına başladığı 860 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şanlıurfa Yolu- Rıha Caddesi arasında yeni açtığı bulvara yağmur suyu ızgaraları, alt temel, temel, bitümlü temel ve binder çalışmalarını tamamladığı yola sıcak asfalt serdi. Toplam 11 bin ton sıcak asfalt sereceği gidiş-geliş olmak üzere iki yönlü yolun bir bölümü tamamlayan ekipler, yeni bulvarın diğer bölümüne sıcak asfalt sermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, asfalt serme işleminin arından yeni bulvara 9 bin 800 metrekare kumlamalı parke, 5 bin metre kumlamalı kilitli bordür, yolun iki tarafına kaldırım döşeyecek ve 70 aydınlatma direği dikecek. Mastfroş Caddesi'nin Çevre Yolu-yeni bulvar bin 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bağlantı caddesinin bir yönüne de sıcak asfalt serildi. Ekipler, yeni bağlantı caddesinin iki yönüne toplam 10 bin ton sıcak asfalt sererek yolu vatandaşların hizmetine açacak.