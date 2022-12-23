Diyarbakır Valisi şehrin ağaçlandırma çalışmalarını inceledi

Vali Su, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı serasında incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Buradan yapımı planlanan Dicle Millet Bahçesi alanına geçen Su, alanda incelemelerde bulundu. Ardından Kent Ormanı Piknik Alanı ve Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlığında incelemelerde bulunan Su, daha sonra personelle sohbet etti.

Vali Su daha sonra Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan ile birlikte Talaytepe Verici İstasyonları bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Su'ya incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve ilgili daire başkanları eşlik etti.