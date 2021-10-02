Diyarbakır Van'da tanıtıldı

Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında stant açarak kenti tanıtıyor.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında stant açtı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Diyarbakır standını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdullah Arvas ve Asya Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ziyaret etti.

Ayrıca İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak gibi çevre ülkelerden ziyaretçiler ve turizm bileşenleri de standı ziyaret ederek Diyarbakır'ı yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hazırladığı kent tanıtım materyalleri verilirken, Diyarbakır burma kadayıfı, örgü peyniri, çörek ve yöreye özgü, kül ile haşlanmış karpuz çekirdeği ikram edildi.