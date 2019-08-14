Diyarbakır ve Güneydoğu'nun ilk Millet Bahçesi havadan görüntülendi

Terör olayları sonrası yeniden yapılandırılan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Millet Bahçesi 150 dönümlük arazi üzerine yaklaşık 24 milyon lira harcanarak tamamlandı. Millet Bahçesi havadan görüntülendi.

Terör olayları sonrası yeniden yapılandırılan Sur ilçesinde Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülenen Millet Bahçesi'nde Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi incelemede bulundu.

"Sur'da kazanımlar göz önünde bulundurularak çalışmalar yapıldı"

Sur'un ihya ve inşaa çalışmalarının bütün hızıyla sürdüğünü belirten Kaymakam Çiftçi, "Bilindiği üzere Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü tarafından çukur eylemleri başlatıldı ve Sur ilçemizin tarihi, kültürü değerleri ve 33 medeniyete ait izler yok edilmek istendi. Çatışma sürecinin sona erdiği Mart 2016'dan itibaren devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve talimatları ile Sur ilçesinin ihya ve inşaa edilmesi konusunda önemli bir çalışma başlattı. Sur içerisinde Melikahmet Caddesi, Gazi Caddesi ve beraberindeki bütün alanlarda önemli yenilemeler yapıldı. Restorasyonlar yapıldı. Cephe yenilemeleri yapıldı. İş yerlerinin tadilatları yapıldı. Sur ilçesinde terör örgütlerinin yıktığı mahallelerde bin 500 konutluk bir alan tahsis edildi ve bu konutlarda çoğu yapıldı. Konutların yapım çalışmasında önemli bir aşamaya ulaşıldı. Beraberinde de diğer yerlerin de çalışmaları sürüyor. Sur'un tarihi, kültürü, değerleri ve geçmişi ile ilgili bütün kazanımlar göz önünde bulundurularak çalışma yapıldı. Bu çalışmalar yapılırken de Sur'a gelecek turistler hedeflendi sürekli. Bununla ilgili olarak Sur'da 10 adet butik otel yapıldı ve 9'u önemli bir aşamaya gelinerek bu yıl sonuna kadar fiziki olarak tamamlanmış olacak" dedi.

"Diyarbakır ve Güneydoğu ilk Millet Bahçesine kavuştu"

Yapılan çalışmalarda Sur'un donatı ve yeşil alana büyük bir ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını aktaran Kaymakam Çiftçi, "Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve TOKİ'nin ihalesi ile Ocak ayında ihalesi yapıldı. Sur yeni bir Millet Bahçesine, Güneydoğu'da ilk Millet Bahçesini kavuşmuş oldu. Burası Fiskaya ile Mardinkapı arasında tarihi sularla ve UNESCO Dünya Miras listesine girmiş Hevsel Bahçelerinin olduğu çok özel bir alanda yapılan bir Millet Bahçesi. 150 dönümlük bir alan burası ve tamamlanarak milletin hizmetine açıldı. Sur'un, Diyarbakır'ın ve Diyarbakır'a gelecek herkesin yeşil alanla ilgili özlemlerini, beklentilerini karşılayacak özellik ve vasıflarla yapıldı. Gerek ağaç dikiminden gerekse yeşil alan çalışmaları ile otopark sıkıntısı olmadan rahatlıkla ailelerin yürüyerek Sur'dan ve diğer yerlerden gelebilecekleri, Sur'daki maneviyatla buradaki doğanın birlikte yaşanabildiği, kültürün, tarihin ve medeniyetin bir arada olduğu özel bir alana kavuşmuş olduk ve inşallah Diyarbakır ve Sur'a gelen bütün misafirlerimizi en iyi şekilde doğa ile kavuşturabileceğimiz bir alana da kavuşmuş olduk. Burası 23 milyon 800 bin liraya mal oldu. TOKİ tarafından ihale edilerek 6 ayda tamamlanarak halkın hizmetine açıldı" diye konuştu.