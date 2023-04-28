Diyarbakır ve Şanlıurfa'da mühimmat ele geçirildi: 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüklerinin düzenledikleri operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüklerinin düzenledikleri operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlükleri, 6136 SKM (Silah ve Mühimmat Ticareti) suçuyla ilgili çalışma yapıp operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 adet AK 47 marka uzun namlulu tüfek, 1 adet Thomson marka ser atar tam otomatik tabanca, 6 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet şarjör 690 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adli makamlarca tutuklanırken, 3'ü ise emniyetten serbest bırakıldı.