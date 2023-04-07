Diyarbakır ve Van'da toplam 47 kilo uyuşturucu ele geçildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır ve Van'da toplam 47 kilo uyuştu madde ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “2-4 Nisan tarihlerinde Van ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda; 20 kilo eroin, 14 kilo toz esrar ve 13 kilo metamfetamin ele geçirilerek, 2 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.