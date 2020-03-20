Diyarbakır Vergi Dairesinden korona virüs önlemleri

Buna göre, vergi dairelerinde görevli personel ve işlem için gelenler haricindeki kişilerin kuruma alınmasına izin verilmezken, ödemelerin de İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılması kararlaştırıldı.

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edilen yeni korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler ve analizler çerçevesinde zorunlu durum olmadıkça vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmamasının önem arz ettiğini söyledi. Baysal, “Bu çerçevede vatandaşlarımızı ve çalışanlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Başkanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda ikinci bir düzenlemeye kadar aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur. 10 Nisan'a kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi gibi tüm dilekçelerin elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesinin web veya mobil uygulaması üzerinden ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlar için Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameler verilecektir. Bilindiği üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, belirtilen gelir unsurlarına ilişkin olarak vergi dairesi tarafından 10 Nisan'a kadar elden beyanname kabulü yapılmayacaktır. Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedelleri çok zorunlu ve acil durumlar dışında 10 Nisan'a kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır. Kurumlar vergisi mükelleflerimiz vergi ödemelerini vergi dairelerinin vezneleri yerine alternatif ödeme kanalları üzerinden yapılabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere potansiyel vergi kimlik numarası verilme işlemleri İnteraktif Vergi Dairesinin web uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Vergi dairelerinde görevli personel ve işlem için gelenler haricindeki kişilerin daireye girmelerine izin verilmeyecektir” dedi.