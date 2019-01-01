Diyarbakır yeni yılı sisle karşıladı

Diyarbakır'da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle, araçlar hızlarını düşürüp sis farlarını açarak ilerledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre kent genelinde etkili olan sisin, öğlen saatlerinde dağılacağı ve yerini yağışlı havaya bırakacağı öğrenildi.