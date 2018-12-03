Diyarbakır Yenişehir HEM şampiyon oldu

Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Takımı, Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında, birinci oldu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan ve “Türkiye'nin Renkleri Yenimahalle'de” adı altında düzenlenen şampiyona, iki gün sürdü. Geleneksel düzenlemesiz ve geleneksel düzenlemeli dallarda olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen şampiyonaya, çeşitli bölgelerden 25 ekip ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dansçılar katıldı. Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdiresi Nuray Hurata, Ankara'daki müsabakaların çok renkli geçtiğini söyledi.

Hurata, 25 ekibin yer aldığı müsabakalarda Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibinin harikalar oluşturduğunu belirtti. Hurata, Diyarbakır'a bu şampiyonluğu getiren ekibi ve antrenörleri yürekten kutladığını kaydetti. Hurata, “Tek kelimeyle, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonasın nefes kesti” dedi.

Halk oyunlarının Türk insanın bir yaşam felsefesi olduğuna vurgu yapan Hurata, “Halk oyunları bizim özümüzdür. Bizi biz yapan değerlerdir. Biz halk oyunlarıyla evlendik, halk oyunlarıyla kına gecesi yaptık ve törenler gerçekleştirdik. Diyarbakır yöresi ülkemizde en çok bilinen, oynanan yörelerden bir tanesidir. Diyarbakır'da 48 yıl önce kurulan Yenişehir Halk Eğitim Merkezi, bugüne kadar 27 kez elde ettiği Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ile 2 uluslararası yarışmadaki birinciliklerine yenisini ekledi. Oldukça zorlu geçen şampiyonayı, birinci olarak tamamlamayı başardık. Öğrencilerimiz gerçekten iyi mücadele ettiler ve arzuladığımız başarıyı Diyarbakır'a kazandırdılar. Bu nedenle öğrencilerimi yürekten kutluyorum” diye konuştu.