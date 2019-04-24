Diyarbakır, yerli turistlerin gözde şehri oldu

Turlar sayesinde Diyarbakır'a gelen turistler, keti gezip tanıma fırsatı buldu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları ile Hevsel Bahçeleri, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları, türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındıran Diyarbakır, yerli turistlerin gözde kenti haline geldi. Bu kapsamda kenti ziyaret etmek isteyen yerli turistler için Ankara'dan turlar düzenlendi.

"Turistler Diyarbakır'a geldiklerinde beklediklerinden daha fazlasını buluyor"

Ankara'dan yerli turist kafilesi getirdiklerini belirten profesyonel turist rehberi Adem Bulut, 5 yıldır bu işi yaptığını, Güneydoğu'ya 4-5 yıldır turist gruplarıyla gelip gittiğini ifade etti. Bulut, “İnsanlar Diyarbakır'a gelince beklediklerinden daha fazlasını buluyor. Çünkü düşündükleri Diyarbakır bu değil, bambaşka bir Diyarbakır'la karşılaşıyorlar, çok seviyorlar Diyarbakır'ı. Bu sene yoğunluk çok arttı, çok ilgi çekti Güneydoğu yine turlarımız devam ediyor. Bu sene benim 7'inci gelişim. Yine bunu peşinde 2019 süresi boyunca büyük ihtimalle bir 10 defa daha gelirim. 10 hafta boyunca buralardayım. Çünkü insanlar merak ediyor Güneydoğu'yu, turizm patlaması sayesinde özellikle buralar çok ilgi çekti. Diyarbakır olsun, Şanlıurfa, Mardin olsun çok ilgi çekti. Yavaş yavaş buralar canlanıyor tekrardan, eski günlerine kavuşuyor” dedi.

“Ulu Cami gibi bir camiyi ilk kez gördüm”

Ankara'dan Diyarbakır'a GAP turu dahilinde gezmeye geldiklerini aktaran Nuran Us, “Diyarbakır'ı görünce anladık ki çok kısa bir zaman ayırmışız buraya. Gerçekten çok güzel ve görülmeye değer bir yer. Hepimiz arkadaşlarla gerçekten çok beğendik. Yer olarak, konum olarak insan olarak da çok beğendik. İnşallah bir daha ki sefere daha uzun zaman ayırmak için daha detaylı gezmek için tekrar geleceğiz. Bir kere Ulu Cami beni çok şaşırttı. Çünkü ben çok yer gezdim ama Ulu Cami gibi bir camiyi ilk kez gördüm. Bayıldım, şimdi burayı gördüm, buraya da bayıldım. Cahit Sıtkı Tarancı çok güzel. İnşallah bir daha nasip olur geliriz” diye konuştu.

Turist kafilesi daha sonra Diyarbakır'ın tarihi yerlerini görmek için gezilerine devam etti.