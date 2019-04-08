Diyarbakır yerli turistlerin gözdesi haline geldi

Diyarbakır'da huzur ve güven ortamının sağlanması ile yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. İstanbul'daki tur operatörleri Diyarbakır'ı listelerine alarak yerli turistleri tarihi kente taşıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları ile Hevsel Bahçeleri, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları, türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındıran Diyarbakır, yerli turistlerin uğrak mekanı haline geldi.

İstanbul'dan yerli turist kafilesi getirdiklerini belirten profesyonel turist rehberi Özgür Bingöl, Doğu ve Güneydoğu turları düzenlediklerini söyledi. İstanbul'dan yola çıktıklarını aktaran Bingöl, "İstanbul'dan dört otobüs dolusu yerli turistle yola çıktık. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır olarak güzergahımı belirledik. Bu şehirlerin tarihi ve turisttik yerlerini gezeceğiz. Diyarbakır tarihi dokusuyla örnek bir şehir. Tur rehberlerine Diyarbakır'ı da ekledik ve yerli turistlerimiz burayı görmek için yoğun talep gösteriyor" dedi.

Kafilede bulunan turistler de Diyarbakır'a hayran kaldıklarını belirterek, tarihi ve kültürel yapısını gidecekleri tüm yerlerde anlatacaklarını ifade etti.