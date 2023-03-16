Diyarbakır'a 3 günde 1 aylık yağış düştü

Diyarbakır'a son 3 günde ortalama 72,35 kilogram yağış ile 1 aylık yağış düştü. Kentte yaşanan su baskınları ile kapanan yolların tamamı trafiğe açıldı.

Diyarbakır'da dün etkili olan şiddetli yağmurun ardından Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleri ile harekete geçti. ALO 153 Çağrı Merkezine gelen ihbarlar ekiplere bildirildi ve gerekli müdahaleler yapıldı. Ekipler, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kavşağı alt geçidi, Mahabad Bulvarı kavşağı, Yenihal Kavşağı, Araştırma Hastanesi, Ofis alt geçidi, Şehitlik Caddesi, Nazım Hikmet Caddesi ve Mehmet Uzun Caddesi başta olmak üzere kentte olumsuzluk yaşanan alanlara müdahale etti. DİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 11 vidanjör, 2 kanal görüntüleme aracı, 2 loader ve 120 personelden oluşan 48 ekiple sahada çalışma yürüttü. İtfaiye Daire Başkanlığı, kent merkezi ve Ergani, Bismil, Lice ile Çınar ilçelerinde 80 noktada müdahale gerçekleştirdi. 150 personel ve 20 araçla gerçekleştirilen çalışmalarda su tahliyeleri için 106 motorpomp kullanıldı.

İtfaiye ekipleri, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kavşağı'nda mahsur kalan 7 araç ile Ergani'de mahsur kalan 2 aracı kurtardı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise 38 personel, 30 motorpomp, 2 kepçe, 8 pikap ile sahada DİSKİ ve itfaiye ekiplerine destek verdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece yarısına kadar çalışmalarına devam ederek, aşırı yağıştan dolayı kapanan yolların tamamını trafiğe açtı. Ekipler muhtemel aşırı yağış riskine karşı teyakkuzda bekliyor.

Bir ayda yağan yağmur 3 günde düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlenen bilgilere göre Diyarbakır'ın 1991-2020 yılları arasındaki mart ayı yağış ortalaması 66,7 kilogram olarak kayıtlara geçti. Son 3 günde Ergani 139,8, Çermik 118,6, Kayapınar 90, Devegeçidi 109 kilogram olmak üzere Diyarbakır kent merkezi ve ilçeleri ortalama 72,35 kilogram yağış aldı.

Öte yandan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, ekipler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve birim amirleri eşlik etti.