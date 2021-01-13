Diyarbakır'a gelen Avustralya Büyükelçisinden Türkiye'ye övgü

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'da gelen Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown'u Vali Münir Karaloğlu makamında kabul etti. Valilik şeref defterinin imzalanmasının ardından Vali Karaloğlu, Büyükelçi Innes-Brown ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçi Marc Innes - Brown, Avustralya Büyükelçiliği 3'üncü sekreteri Kim Esteban Refshauge ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı'nın yer aldığı görüşmede Büyükelçi Innes - Brown, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Korona virüs sürecinde tüm dünyanın, özellikle sağlık sektöründe sıkıntılı günler geçirirken Türkiye'yi sağlık altyapısı, sağlığa yaptığı yatırımlar ve sağlık tesisleriyle mükemmel olarak nitelendiren Büyükelçi Brown, bu nedenle kendi çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunu sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Avustralya'nın korona virüsle mücadelesine de değinen Büyükelçi Brown, bazı kısıtlamaların ülke genelinde devam ettiğini söyledi.

Vali Münir Karaloğlu da son yıllarda sağlık sektörüne çok yatırım yapıldığını, özellikle son dönemde yaşanan salgınla bu yatırımların ne denli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek Türkiye'nin sahip olduğu vizyonun altını çizdi. Görüşmede Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüyle hem Türkiye açısından hem de bölge için tarım, hayvancılık, sanayi gibi birçok alanda önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, pandemi sürecinde olumsuz etkinin en aza indirilmesine dönük vatandaşlara ve esnafa yapılan desteklerden de bahsetti.

Alınan önlemlerle vaka sayılarının ve yoğun bakım doluluk oranlarının da düştüğünü ifade eden Vali Karaloğlu, durumun yönetilebilir olduğunu dile getirerek, bugün gelinen noktada Diyarbakır'ın her açıdan en az İstanbul ve Ankara kadar güven ve huzur veren bir şehir olduğunu söyledi.

Olumlu geçen görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimiyle görüşme sona erdi.