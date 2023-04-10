Diyarbakır'a karate de 15 madalya

Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan ve Bitlis Karate İl Temsilciliği tarafından 8-9 Nisan'da düzenlenen okul sporları Karate Genç A-B grup müsabakaları son buldu. Diyarbakır, 15 madalya alarak turnuvaya damga vurdu.

Bitlis Karate İl Temsilciliği tarafından 8-9 Nisan tarihinde düzenlenen okul sporları Karate Genç A- B grup müsabakaları, Bitlis'te vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yapılan müsabakalara Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ, Batman, Muş, Adıyaman, Iğdır, Van, Urfa ve Bingöl olmak üzere toplamda 13 ilden 150 sporcu katıldı.

Bitlis Karate İl Temsilcisi Ayşe Meryem Yazar, “Bitlis ilimizde ilk düzenlediğimiz 8-9 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan okul sporları Karate Genç A- B grup müsabakaları, Bitlis halkı tarafından büyük ilgi gördü. Bu büyük ve güzel bir organizasyonun içinde bulunmaktan büyük gurur duyduğumuzu ve mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.