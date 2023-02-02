Diyarbakır'a kargo aracıyla gönderilen 180 bin makaron ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan Ergani ilçesinde kargo aracıyla gönderilen 180 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca, yapılan titiz çalışmalar neticesinde; Adana'da Diyarbakır'ın Ergani ilçesine kargo aracılığı ile getirilen, 170 bin adet sahte bandrollü ve 10 bin adet bandrolsüz olmak üzere toplam 180 bin adet kaçak makaron ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındığı, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.