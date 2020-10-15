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Diyarbakır'a nefes aldıracak projede orduevinin yıkımı sürüyor

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan 13 katlı eski orduevi binasının 5 katı, yukarıdan tıraşlama yöntemiyle yıkıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 13 katlı eski orduevi binasının 5 katı, yukarıdan tıraşlama yöntemiyle yıkıldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından bölgeye park ve oturma alanları yapılacak.


Diyarbakır'da Tatlıcı ailesi tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki tarihi surların karşısında 1960'lı yıllarda yapımına başlanan 13 katlı bina, 1971 yılında tamamlanarak otel olarak hizmete açıldı. O dönem bölgenin en yüksek binası 2 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine devredildi. Halk arasında 'Gökdelen' olarak adlandırılan bina, subay orduevi olarak kullanılmaya başlandı. Orduevine dönüştürüldükten sonra binanın karşısında bulunan askeri alanlar ile yolun altından tünel kazılarak bağlantı sağlandı. 42 yıl orduevi olarak kullanılan bina, 2015 yılında boşaltılarak, mülkiyeti Toplu Konut İdaresine devredildi. TOKİ, bunun karşılığında 7'nci Kolordu Komutanlığı yerleşkesinde 2 yıl önce orduevi yapımına başladı.



5 kat yıkıldı


Geçtiğimiz ay Diyarbakır'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarihi Sur ilçesi ile ilgili birkaç proje açıklamış, atıl durumundaki orduevi ile ilgili binanın yıkımının gerçekleştirileceğini söylemişti. Bakan Kurum tarafından açıklanan projenin ardından atıl durumdaki eski orduevinin yıkım çalışması 10 Eylül'de başladı. Devam eden yıkım çalışmaları kapsamında 13 katlı eski orduevinin 5 katı yoğun güvenlik önlemi alınarak yukarıdan kepçe yardımıyla tamamlanırken, diğer 8 katın yıkım çalışmaları ise sürüyor.


Binanın yıkımı nedeniyle Ali Emiri Caddesinin kesişiminden Elazığ Caddesi'nin Büyükşehir Belediyesi kavşağı kesişimine kadar olan yol tek yönlü olarak verilirken, yapıların yıkımından sonra ortaya çıkacak alanın Diyarbakırlılara park ve oturma alanları olarak hizmet vermesinin planlandığı öğrenildi.

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