Diyarbakır'a özgü ağaçlar parkta yetiştirilecek

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından temeli atılan Bağcılar Mahallesindeki çok amaçlı parkta kente özgü olan meşe, lale, kandil, sığla ve çınar ağaçları dikilmeye başlandı.

Ağustos ayında temeli Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından atılan 7 bin dönümlük alandaki çok amaçlı parkın altyapı ve çevre düzenlemesi tamamlanarak ağaç dikimi aşamasına başlandı. Diyarbakır'a özgü olan çınar, meşe, sığla, kandil ve lale ağaçlarının öne çıktığı

30'dan fazla ağaç çeşidi ile yeşil alan oluşturularak çevredeki vatandaşlar için huzurlu bir dinlenme alanı oluşturulması amaçlanıyor. Belediye ekipleri, belediyenin fidanlık alanında yetiştirilen ağaç türleriyle park alanını renklendirmeye başladı. Havalimanına giden yolun olduğu bölgede bulunan parkın açılışının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine açılacağı kaydedildi.

“Vatandaşlarımız için huzurlu bir alan olacak”

Yaklaşık 1 buçuk ay gibi kısa bir zamanda parkı tamamlama aşamasına getirdiklerini belirten Beyoğlu, bu parkın vatandaşlar için huzurlu bir dinlenme alanı ve oksijen deposu olacağını kaydetti. Beyoğlu, “Ekiplerimiz çok iyi bir çalışma örneği sergileyerek bu güzel parkımızı kısa sürede tamamlanma aşamasına getirdi. Ağaç dikmeye başladık. Parkımızın birçok özelliği var. En önemli özelliklerinden biri Diyarbakır'a özgü ağaçları dikmemizdir. Yakın zamanda açılışını yaparak değerli halkımızın hizmetine sunacağız. İçinde çocuklara yönelik oyun grupları ve vatandaşlar için dinlenme alanları bulunan huzur ikliminin hakim olacağı bir yaşam alanı olacak. İlçemizde bu tür alanların sayısını artıracağız. Bağlar'a hizmetlerin en güzeli yakışır” dedi.

Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile çok amaçlı olarak inşa edilen parkın belediyenin kendi imkanları ve yöreye özgü ağaçlarla hazırlandığını kaydetti.