Diyarbakır'a su ileten çelik boru yırtıldı, DİSKİ'nin zamanında müdahalesiyle kentte su sorunu yaşanmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, arızalara anında müdahale ederek içme suyunda oluşacak olumsuzlukların önüne geçiyor. Dicle Barajından İçme Suyu Arıtma Tesisine su ileten bin 600 milimetre çaplı çelik borunun 17'nci kilometresinde yırtık meydana geldi. DİSKİ ekipleri arızaya anında müdahale ederek yırtığı onardı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, çalışmaları yerinde inceledi. Arızanın meydana gelmesiyle ekiplerin ivedilikle müdahalede bulunduğunu belirten Tutşi, "Burası şehrimize içme suyu ulaşması açısından önemli bir noktada yer alıyor. Ekipler arızayı tespit ettikleri gibi hızlıca organize edildi. Bölgeye gönderdiğimiz iş makinelerimiz ve teknik ekibimiz çelik borudaki yırtığın onarılması için gerekli çalışmaları tamamladı. Zamanında yapılan müdahaleyle kentte su kesintisi yaşanmadan sorunu çözdük" dedi.