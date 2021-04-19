Diyarbakır'a tramvay ve yeni üniversite müjdesi

Burada konuşan Başkan Aydın, tramvay projesi ve Surkent Vakıf Üniversitesi kurulacağı müjdesini verdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti il binasında konuşan Aydın, 2 çalışmanın müjdesini verdi. 14 kilometrelik hat üzerinde 23 istasyondan oluşan bir tramvay projesini için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını kaydeden Aydın, şehrin nüfusunun artması ve öğrenci potansiyelinin gelişmesinden kaynaklı ek bir üniversite ihtiyacı için de düğmeye bastıklarını söyledi.

''2012 yılından beri Diyarbakır'da gündem raylı sistem''

Birçok farklı projenin hayata geçirildiğini dike getiren Aydın, ''Birçok güzellikler yapılıyor bunlardan bir tanesi özellikle paylaşmak istiyoruz, tramvay ve raylı sistem projesi. 2012 yılından beri Diyarbakır'da gündemde olan maalesef projeye alınmasına rağmen bugüne kadar ciddi anlamda adım atılarak gerçekleştirilme safhasına gelmemiştir. Fakat önümüzdeki çarşamba günü, valilik ve Büyükşehir Belediyesinin büyük destek ve gayretiyle tramvay yatırımının ön çalışmalarının tamamlandığını bir emaresi olarak tramvay yatırımının uygulama projesi için ihaleye çıkılacaktır. Akabinde tramvayın inşaat ve planlama süreci ile birlikte ilk kazma vurulacak. İlk etapta Dağkapıdan, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kadar, 14 kilometrelik hat üzerinde 23 istasyondan oluşacak şekilde ilk raylı sistem Diyarbakır'da hayata geçirilecek. 2024 yılında da tamamen eksiksiz bir şekilde faaliyette olması ve halkımızın hizmetinde olmasını bekliyoruz. Şehrimiz için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz'' dedi.

''Ankara'nın Bilkent'i, Diyarbakır'ın Surkent'i''

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, kent eğitimi için yeni bir üniversite projesine imza atacaklarını da dile getirdi. Başkan Aydın, ''Diyarbakır'da biliyorsunuz bir tane üniversite var, bu üniversitenin 29 bin tane öğrencisi var. Biz 112 bin lise öğrencisinin yaşamakta olduğu bir şehirdeyiz, sadece Diyarbakır'ın 17 ilçesinde bu kadar lise öğrencisi var. 112 bin lise öğrencisinin bulunduğu bir milyon 700 bin nüfuslu bu memlekette yeterli olmadığını düşünüyoruz. Hal böyleyken Diyarbakır'ın üniversite eğitimi ve yüksek öğretim anlamında ciddi manada geride kaldığını düşünüyoruz. Bunu biz hem hükümetimize hem de ilgili bakanlıklara aktararak 2 bir üniversite yapılabilir gayreti içerisinde olduk, fakat göstermiş olduğumuz gayretler içerisinde şehrimizde 2. bir devlet üniversitesi bu aşamada kısa vadede olabilme ihtimali olmuyor. Bizde büyüklerimizi ve Diyarbakır'a değer verenleri bir araya getirerek Diyarbakır'a çok büyük bir zenginlik katacak büyük ve geniş kapsamlı bir vakıf üniversitesinin kurulması konusunda çalışmaları başlatmış durumdayız. Surkent Vakıf Üniversitesi için Diyarbakı'da ay başından itibaren çalışmalarımız başlamış olup Kayapınar ilçemizde Ankara'nın Bilkent'ine münhal Diyarbakır'ın Surkent Üniversitesi kurulsun diye çalışma başlayacak” diye konuştu.