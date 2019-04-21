Diyarbakır'a turist akını

Diyarbakır'da bir turizm şirketi ile Alman turizm şirketlerinin düzenlediği organizasyonda Güney Almanya ve Avusturyalı turistler, Diyarbakır'a gelerek tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Sağlanan huzur ortamı ile yerli ve yabancı turistlerin ortak buluşma noktası haline gelen Diyarbakır, tur operatörlerinin de gözdesi haline geldi. Bu kapsamda Diyarbakır'daki turizm şirketi ile Alman turizm şirketlerinin ortaklaşa düzenlediği turlara katılan turistler tarihi İçkale, Ulu Cami, Zerzevan Kalesi, On Gözlü köprü, han ve kiliseleri gezdir. Kentin tarihi ve kültürel yapısına hayran kalan turistler, bol bol fotoğraf çekindi.

Diyarbakır'daki turizm şirketi organizatörü Hakan Beksari, son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşadıklarını söyledi. Beksari, “Hem yerli hem yabancı turistlerin ciddi bir ilgisi var. İlginin bu şekilde olması sevindirici bir durum. Acentelerimiz Almanya'daki Paskalya tatilinin başlamasıyla 2019 turlarına başladılar. İlk kafile olarak 120 kişilik Almanya ve Avusturyalı grubumuzu ilimizde ağırlamaktayız. Bu grubumuzun hemen ardından 50'şerli guruplar halinde 6 grubumuzu daha ağırlayacağız” dedi.

“Ön yargılarımız yıkıldı”

Almanya tur operatörü organizatörlerinden Emel Ak, Bengü Kayahan ve Seval Coşkun ilk kez Diyarbakır'a tur düzenlediklerini söyledi. Organizatörler, “Diyarbakır'a daha önce ön yargılardan dolayı bir türlü tur düzenleyemedik. 2018 yılında bizler Diyarbakır'a gelerek öncelikle medyadan dolayı kafamızda oluşan ön yargılardan kurtulduk. Çünkü medyadan bölgeyi çatışmaların yaşandığı ve yoksulluk içerisinde olduğunu duyuyorduk. Bu yıl ilk defa Diyarbakır turu düzenledik ve turumuzda umduğumuzdan daha fazlasını bulduk. Bu turumuzun ardında yeni turlarımız bulunmakta. Tarihi yemekleri ve sıcak kanlılığı ile Diyarbakır'ın daha iyi pazarlanması gerekiyor. Daha iyi tanıtılmalı özellikle bu konuda rehberlerin çok bilgili olması gerekmektedir” diye konuştu.

Güney Almanya ve Avusturya'dan Diyarbakır'a geldiklerini belirten turistler ise “Diyarbakır'ın tarihi dokusunu çok beğendiklerini Gideceğimiz her yerde bu güzelliklerden söz edeceğiz. Diyarbakır kültürü ve tarihi ile muhteşem bir şehir. İnsanları çok sıcakkanlı. Burayı geldiğimiz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.