İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da 1 ay içerisinde dev narkotik operasyonu: 92 kişi tutuklandı

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 92 şüpheli tutuklandı.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik 1 ay içerisinde 88 operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda 184 kilo 818,83 gram skank maddesi, 27 kilo 993,37 gram esrar ve türevleri, 212 kilo 812,20 gram kenevir türevleri, 1 kilo 870,99 gram kokain maddesi, 1 kilo 551,94 gram metamfetamin maddesi, 46,06 gram eroin maddesi, 256 adet sentetik ecza, 123 adet ecstasy, 6 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 8 adet tabanca ve 86 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 453 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla, 37'si serbest bırakılırken, 92 şüpheli ise tutuklandı.

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