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Diyarbakır'da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda, 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da kahvehaneye yönelik düzenlenen ve 5 yaşındaki çocuğun öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.

Diyarbakır'da kahvehaneye yönelik düzenlenen ve 5 yaşındaki çocuğun öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Olay, önceki akşam saatlerinde Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar ile Palu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz saldırgan, kıraathaneyi taradı. Olayda işletmeci Yakup K. ile kardeşi Şahin K. ve müşteri Enver B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşanırken, saldırgan kaçmaya başladı. Palu Sokak'a kaçan saldırgan, burada havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada misafirliğe geldikleri Tuna Apartmanı 3. kattaki evin penceresinden sokağa bakan 5 yaşındaki Eflin Günbey de kurşunların hedefi oldu.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Karnından yaralanan 5 yaşındaki Eflin Günbey, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.



Gözaltına alınan zanlı tutuklandı


Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan inceleme kapsamında saldırgan tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyon sonucu şüphelilerden A.D. gözaltına alınırken, A.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması ise devam ediyor.

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