İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında gözaltı sayısı 15'e yükseldi

Diyarbakır’da akraba iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 15’e yükseldi.

Diyarbakır'da akraba iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.


Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları mahkeme çıkışında çay ocağında oturdu. Akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.


Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, yaralılardan durumu ağır olan Altan G., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Olayın yaşandığı sırada 4 kişiyi gözaltına alırken, çalışmalarını genişleten polis ekipleri, olaya karıştıklarını tespit ettiği 11 kişiyi de yapılan operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 15 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.


Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.