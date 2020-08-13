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Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 119 bin kök kenevir bitkisi ile 756 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 119 bin kök kenevir bitkisi ile 756 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi Kıralan ve Yukarı Duru Mahallesi kırsalında icrasına başlanan narkoterörizmle mücadele operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda, 13 farklı noktada 1 milyon 119 bin bin kök kenevir ile arazide kurutulmaya bırakılmış şekilde ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde toplam 756 kilogram kubar esrar ve kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen bin 250 metre uzunluğundaki su hortumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narkoterörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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