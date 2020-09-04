Diyarbakır'da 1 ton 418 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da Lice ilçesinde düzenlenen Yıldırım-7 Narko Terör operasyonu kapsamında 7 farklı noktada 558 kilogram toz, 860 kilogram kubar olmak üzere toplam 1 ton 418 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da Lice ilçe kırsalında devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında yapılan Narko terör operasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Bölücü Terör Örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice İlçesi Esenli Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonları başarıyla tamamlanmıştır.Söz konusu operasyonda, kapsamında 7 farklı noktada 558 kilogram toz , 860 kilogram kubar olmak üzere toplam 1 ton 418 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar maddesi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.