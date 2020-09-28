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Diyarbakır'da 1 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Yıldırım-7 Operasyonu’nda 1 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Yıldırım-7 Operasyonu'nda 1 ton 720 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 5 şüpheli yakalandı.


Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 184 kilo toz esrar, 540 kilo kubar esrar, 587 bin 704 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, olayla alakalı 5 şüpheli yakalanmıştır” denildi.

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