İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da 1 yıldır aranan hükümlü firari JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı çalışma sonucu 1 yıldır araması olan hükümlü firariyi yakaladı.


Valilikten yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, “Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık” suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir 1 yıldır aranan V.D. isimli şüpheli, Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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