Diyarbakır'da 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduran şahısları bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bağlar ilçesinde icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda yapılan araç aramasında; 10 adet 7,65 milim çapında ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 10 adet şarjör ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tabanca ve şarjörlere el konulduğu, yakalanan 4 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.